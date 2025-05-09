港銀維持P息 金管籲借貸謹慎

美國聯儲局一如市場預期維持利率不變，本港3大發鈔行亦按兵不動，無調整最優惠利率（P）。香港金融管理局表示，本港貨幣及金融市場有序運作，預期港元資金供求及整體流動性等因素，將繼續影響港元拆息，特別是短息；同時提到美國關稅措施及利率走向存在不確定性，環球金融市場難免受影響，呼籲市民在置業、投資或借貸時，要小心考慮及管理風險。

專家：投資重股債平衡 金管局認為，聯儲局的決定符合預期，最近美國連串關稅措施，為當地通脹及經濟前景增添不確定性，其貨幣政策採取較觀望態度。港匯近日走強，主要受股票投資相關的港元需求，以及區內貨幣兌美元升值帶動，金管局按照聯匯制度，從市場買美元、沽港元，銀行體系總結餘相應上升，令港元流動性增加，拆息有所回落。該局重申，會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

展望息口走勢，有銀行界人士認為，聯儲局對於何時減息的態度依然審慎，並傾向等待消費及就業等經濟數據表現實際上走弱才會採取行動，這令市場對減息預期的憧憬有所降溫。美元、股市及債市在議息後的變動不大，相信投資市場將暫時保持觀望，待特朗普的對等關稅及貿易談判出現實質進展才可能有較清晰方向。

環球股市4月初大跌後回穩，目前許多股市已回升至對等關稅推出前水平，現時是檢視投資組合的較佳時機；未來投資策略最重要是維持股債平衡，分散地區及板塊風險，投資組合可加入短至中年期的高評級債券，以及黃金、日圓等避險資產。