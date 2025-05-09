聯儲不降息 「特」又怒斥

警告失業率通脹風險升 道指照高開282 美國聯儲局於最新議息聲明加料，說「失業率和通脹上升之風險升溫」，頻頻中箭的主席鮑威爾亦在議息後記者會上重申不急於減息，結果又遭美國總統特朗普公開辱罵。然而，鑑於美國開始與主要貿易夥伴達成新協議，市場未有太在意聯儲局的警告，美股周四早段繼續做好，道指升282點，報41,395點；標指升41點，報5,672點；以科技股為主的納指升196點，報17,934點。基金界仍對美國資產審慎，建議分散配置全球不同地區，以規避風險。

一如市場預期，聯儲局本港時間周四凌晨維持聯邦基金利率於4.25至4.5厘。鮑威爾稱，儘管美國經濟依然「健康」，關稅令聯儲局難以平衡通脹穩定和實現最大就業的兩大使命，等形勢更加明朗是正確做法。

美匯曾越100 金價回落 FedWatch工具顯示，交易員預期6月不會減息，7月始再減0.25厘，12月機會最大的場景仍是降到3.5至3.75厘，即今年會減息0.25厘3次。美匯指數昨日紐約時段重越100大關，現貨金則因為美英「傾掂數」的消息失守每安士3,400美元關，一度回調至3,320.47美元。

然而，局方潑總統冷水的言論引來各界關注。難怪特朗普周四又指名道姓炮轟鮑威爾，以貶義更重的「蠢材」（Fool）稱之，「甚麼都不懂」，同時說油價和能源價格下跌，包括雜貨與雞蛋等幾乎所有生活成本都下降，美國基本上沒有通脹，又宣稱關稅的錢正湧入美國，「享受吧！」

普徠仕估美債息飆至6厘 基金公司普徠仕提醒，由於美國是依賴內需的服務型經濟體，且國會或在暑期休會前通過大規模財政方案——減稅，所以未有進一步數據，不會貿然預計經濟必將陷入衰退。

然而，華府財政擴張很快會成為市場的下一個焦點，且聯儲局之前低估通脹已令消費者的通脹預期產生根本轉變，普徠仕預期10年期美國國債孳息率未來12至18個月會飆至6厘。

基金公司品浩（PIMCO）的投資總監艾達信（Dan Ivascyn）表示，就算關稅最終會較現時低，關稅會引發滯脹，經濟衰退的機會率是近幾年最高。儘管品浩過去兩個月增持小量短期美國國債，但美國金融市場的波動和轉差的財政提升其他國債的吸引力，「不是說美元很快會失去首席儲備貨幣的地位，但減赤難顯著有進展，且關稅推高物價，應該使投資組合的地區多元化。」

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰評論，7月才減息合理，因為屆時會掌握更多數據，政策也有望更明朗，但由於經濟增長放緩，市場預期標指成分企業今年盈利增長9%未免太過樂觀，把資產分散不同市場較為穩妥，尤其是美元兌亞幣受壓。

Crocs撤回業績指引 事實上，港人熟悉的涼鞋品牌Crocs成為又一家因應關稅戰而撤回全年業績指引的上市公司，截至3月底止季度亦見同名品牌的北美收入按年倒退3.4%（按固定匯率計）。

就算該企毛利率按年擴闊2.15個百分點至57.77%，且海外增長達12.3%，經調整純利仍按年倒退7.83%至1.69億美元。

基金及投行點評美國議息結果