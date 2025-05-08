宏觀分析：關稅負面影響逐步浮現

投資者押注最惡劣的關稅消息或已過去，加上最近美國官員暗示將緩和貿易緊張局勢，美國企業的科技資本開支指引亦有助刺激市場信心，令標普500指數已全面收復美國宣布「對等關稅」後的失地。

過去一個月，市場迅速向下修訂今年美股盈利預測，但目前8%的盈利增長預測仍過高。市場悲觀情緒似乎未達人棄我取階段，而關稅負面影響或迅速拖慢未來數月的經濟活動，因此最近經濟數據強韌如上周五公布的4月非農新增職位或屬暫時性，下半年的經濟增長和企業盈利料遠弱於預期，目前仍非入市撈底時機。

美企裁員潮陸續擴散 關稅對美國經濟的負面影響，或需待5月中至6月中才開始逐漸出現。美國企業為應對關稅而提前落單（美國入口大增亦導致第一季國內生產總值負增長），因考慮到訂單到實際進口到達美國港口的長期滯後特性，4月2日前所有離開中國的貨船仍未完全到達美國，因此美國貨架至少在未來一個月內仍不太可能空空如也。

5月開始，美國可能不再有來自中國的貨物，當地港口企業有機會開始裁員。入口貨量減少，將在5月中後期打壓美國貨櫃車運輸需求，導致美國貨櫃車司機面臨裁員壓力。同時，提前入口的貨物陸續被消耗，而中國出口產品亦暫停輸美，美國零售商在5月後期或6月中期開始面對貨架清空問題，令裁員潮開始波及美國零售業，經濟數據或在6至7月顯示消費品短缺及商品通脹升溫的影響。

美國聯儲局或需在6月18日議息會議後才可在各經濟數據中理解關稅的影響，美國通脹頑固和財政前景不確定下亦難以寄望聯儲局大規模放寬貨幣政策。短息高企則對高槓桿企業及高收益債券承壓，不利投資氣氛。

日企盈利前景不明朗 美股預期續有調整壓力，日股同樣較難避開沽壓。東證指數由4月7日的2,288點低位升至最高2,704點，升幅達18%。日本企業將公布2025財年（由2024年4月1日開始至2025年3月31日結束的財年）業績，估計不少日企將發出較為保守的初步業績指引，甚至不提供盈利指引。此舉將進一步加劇市場對2026財年盈利前景的不確定性，增加日股波動性，日股或將再次面臨調整壓力，東證指數恐下試2,000點水平，以反映市場預期全球經濟負增長。

若跌至該水平，按未來12個月盈利計算的東證指數遠期市盈率約為10倍，與過往經濟衰退期的估值底部水平相若。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪