名家筆陣：AI邁向代理協作新時代

自從2022年ChatGPT發布以來，生成式人工智能（Generative AI）的發展就成為市場焦點；2023年更由GPT-4獨領風騷。到2024年已有18個實驗室先後推出GPT-4等級模型，使其幾乎成為商品化技術。現在，OpenAI不再是無可爭議的領先者，多模態模型（處理圖像、音頻和視頻）崛起，且成本大幅下降。今年初，中國模型如DeepSeek和通義千問，以及Gemini 2.0、Claude 3.7等新模型，亦令人矚目。

近年AI最大突破是系統不再局限於聊天問答，而是能像人類一樣自主完成任務。例如自動整理公司文件庫，並生成分析報告；根據用戶需求，編寫完整程序代碼；實時追蹤股市數據，提供投資建議等。這類被稱為「代理式AI」（Agentic AI）的技術，核心在於具備規劃、執行、驗證的完整能力。就像一位虛擬助手，它不僅能回答問題，更能主動調用各類工具完成任務。

不斷開啟應用場景 要讓AI真正融入工作，必須突破「數據孤島」的限制。傳統AI如同沒有手腳的智者，知道怎麼做卻無法實際操作。此時，模型上下文協議（Model Context Protocol，MCP）便成為關鍵突破；它相當於AI世界的「萬能插頭」。這個由Anthropic公司推出的開放標準，已連接超過1,000種企業系統和工具，例如直接讀取公司數據庫，更新分析報告；調取設計軟件自動生成產品原型；同步日程郵件系統，管理待辦事項等。通過標準化接口，AI毋須為每個系統單獨開發連接程序，就像用USB-C充電線兼容所有設備般便捷。

在軟件開發領域，已有AI能自動抓取GitHub代碼庫、測試程序並部署更新。在客戶服務方面，AI助手可即時調取訂單數據，處理退貨退款等複雜操作。

未來更令人期待的，有以下工作場景。首先，是智能工作流。AI將串聯設計、開發、測試全流程，例如根據設計稿自動生成網站代碼。其次，是個性化助手，可整合個人生產力工具，例如日曆、郵件等數據，主動提醒會議並優化行程安排，還可以根據客戶互動歷史生成個性化郵件，並將新客戶訊息添加到客戶關係管理系統（CRM）。

第三是瀏覽器自動化。通過瀏覽器執行自動化任務，如自動檢查網站功能並報告錯誤，或從動態網頁中抓取訊息，如產品價格等。最後，是多模態交互。AI與數字音頻工作站（如Reaper）交互，根據指令調整音軌設置或導出混音，或自動剪輯靜音部分，並生成項目報告。

技術發展仍需警惕風險 儘管前景光明，技術發展仍需警惕風險。企業需建立數據訪問權限管控，防止敏感訊息外洩，同時需持續監控AI決策過程，確保結果公平可信。當前AI的個人隱私保護機制亟待完善，要注意避免AI過度介入生活，個人私隱不小心外洩等。

隨着技術成熟，人類將迎來「人機協作」的新工作模式。AI不再是冰冷工具，而是能理解需求、調用資源、產出成果的智能夥伴。這場由代理式AI與MCP協議驅動的變革，正悄然重塑企業運作與日常生活。

香港電腦學會企業架構專家小組執行委員會成員 陳曉煒