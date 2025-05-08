長沙灣全幢新樓放售放租
由益兆集團控股及俊和發展集團持有的長沙灣商住物業，現以全幢形式放售及放租；該物業由舊樓收購至重建發展，歷時6年，總投資成本約6億元。
戴德梁行表示，項目坐落於青山道437至441號物業，現邀學生公寓營運商、專才住宿機構及投資者合作。
項目樓高21層，總建築面積約30,870方呎，地下及一樓為零售商鋪，樓上為住宅部分，共提供95伙，項目預計2025年7月落成。該行香港資本市場部董事楊禮雄表示，項目約八成單位為約200方呎獨立單位，最細的C單位僅175方呎。
西環工廈單位860萬易手
近年發展商積極出售非核心物業套現。中原（工商舖）工商部梁錦和表示，港島西環香港工業大廈1樓H室，面積約2,480方呎，以約860萬元交吉易手，呎價約3,468元。新買家為同座業主，購入單位作長線收租；易手單位原業主為英皇國際(00163)或相關人士，單位約18年升值約4.1倍。利嘉閣（工商舖）李維明則指，尖沙咀金鑾大廈2樓全層商用單位以5,000萬元交吉放售，呎價約8,696元。
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