豪宅成交：寶翠園四房23年賺2454萬

港島豪宅連錄獲利成交，西區寶翠園四房海景戶以3,580萬元易手，成交呎價約24,724元，原業主買入約23年，帳面大幅獲利約2,454萬元。

利嘉閣黃祥湧透露，該屋苑1座高層E室，實用面積約1,448方呎，屬四房雙套連工人房及儲物室間隔，原以3,780萬元放售，最終累減200萬元，略低於市價沽。

美聯陳凱廸亦稱，西營盤雍慧閣中層B室單位，獲用家以1,500萬元承接，呎價約17,794元，約18年轉手帳賺約420萬元。南區貝沙灣6期1座中低層細戶市傳以779萬元沽，料屬項目逾10年做價低位，呎價約16,972元。

陽明山莊複式嗌9680萬 另外，第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠指，大潭陽明山莊4座18至19樓31室複式戶，為業主盤，實用面積約3,244方呎，屬三廳三套房間隔，連兩個有蓋車位交吉出售，意向價9,680萬元，呎價約29,840元。

新界區洋房錄蝕售個案，中原吳啟業指，大埔康樂園10街單號屋，以2,188萬元沽，呎價約14,254元。原業主持貨約7年帳蝕約532萬元。