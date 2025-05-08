公居屋市況：康山已補價損手 持貨11年仍輸5%

已補價自由市場居屋做價回落，鰂魚涌康山花園再錄蝕讓，一房戶減至460萬元售出，原業主持貨約11年，帳面仍蝕25萬元。

中原楊文傑表示，上述為2座低層H室，實用面積約431方呎，叫價520萬元，放盤不足兩周，累劈60萬元獲外區客承接，呎價約10,673元。原業主於2014年購入，現帳貶約5.2%。

朗屏邨第二市場貶兩成 此外，未補價第二市場公屋亦錄損手。該行王勤學表示，元朗朗屏邨賀屏樓低層33室，實用面積約355方呎，叫價165萬元，最終以148萬元綠表價沽出，呎價約4,169元。單位約6年貶值約20%。

李鄭屋邨綠表呎售$3430 中原任展雄則指，長沙灣公屋李鄭屋邨和平樓中層10室，第二市場叫價100萬元，終以95萬元成交，呎價約3,430元創屋苑近3年新低。

市場亦有兩個資助房屋銀主盤拍賣售出，包括黃大仙翠竹花園2座高層G室三房戶連一個車位，以535萬元自由市場價易手，呎價約9,037元。房屋協會發展的青衣綠悠雅苑高層兩房戶，以511萬元第二市場價沽，呎價約9,551元。