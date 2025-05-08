二手平售：百福花園呎價失守九千 7載蝕258萬

二手市場昨湧現至少16宗蝕讓，不少更是大型屋苑成交。北角百福花園單位劈價至545萬元沽，成交呎價失守9,000元，原業主持貨約7年帳蝕258萬元。

美聯盧浩表示，上述單位為家福閣中層A室，實用面積約606方呎，叫價598萬元，獲用家購入，呎價約8,993元。原業主2018年4月以803萬元購入，帳面貶值約32.1%。

新屯中反價照輸138萬 將軍澳屋苑單日現至少3宗損手個案。美聯黃麗貞稱，其中將軍澳廣場3A座中低層B室三房戶，實用面積約533方呎，放盤約3個月，區內租客以655萬元購入，呎價約12,289元，單位約6年帳貶約23%。

上車盤方面，屯門二手業主急出貨。祥益邱家邦表示，新屯門中心4座高層G室，實用面積約455方呎，反價18萬元，成交價428萬元，呎價約9,407元，原業主2021年購入，帳蝕約138萬元。中原鍾宏遠續稱，同區翠林花園C座低層6室兩房戶，原業主趕移民，劈價50萬元，僅以300萬元沽出，低市價約20%，呎價約6,993元。

美聯鍾家豪指，荃灣錦豐園2座中層A室，實用面積約339方呎，放盤約兩個月，減價30萬元，以325萬元易手，呎價約9,587元；較2017年購入價帳蝕108萬元。他續稱，資深投資者4日內連掃同區荃灣中心兩伙，剛以273萬元購入18座的銀主盤，低估價近12%。

SEA TO SKY銀主貨貶30% 此外，環亞物業拍賣昨一口氣賣出7項銀主物業，涉資逾5,100萬元，包括將軍澳日出康城SEA TO SKY第2座高層B室海景戶，實用面積約735方呎，終以990萬元拍出，呎價約13,469元。成交價較2020年買入價帳面貶值約30%。

旺角西洋菜南街52號及61號兩個低層唐樓單位，開價分別308萬元與420萬元，以368萬元及520萬元售出，呎價約6,154元與約6,139元。西半山羅便臣花園大廈高層戶，以2,010萬元拍出，呎價約12,665元。