連方II短期開現樓示範戶

市區新盤準備交樓。萬科香港發展的長沙灣連方II，昨首度開放4伙高層現樓示範單位及會所予傳媒預覽，部分可遠眺海景。萬科控股（香港）董事總經理周銘禧表示，該期數項目即將展開交樓程序，部署短期內開放現樓示範戶予公眾預約參觀。

最新曝光的單位包括連家具的27樓N10室，實用面積267方呎。單位層與層之間高度約3.5米，提供一體化的複合式家具設計，將上下層分隔為廳區和寢區，同時附有鞋櫃、衣櫃及內置摺疊式餐枱。會所提供的設施包括健身室、室外游泳池及兒童遊樂室等。連方兩期累售288伙，套現逾23億元。

該公司與其他發展商合作的啟德天瀧，昨以3,651萬元沽第2座2樓A室，實用面積1,173方呎，呎價約31,125元。同時，馬頭角南首及利奧坊系列項目，昨公布聯同5大指定代理行推出母親節置業優惠。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指，由昨日起至5月12日，經代理購買上述樓盤的一手單位，首5名買家可獲贈價值約一萬元的「美容護膚療程禮券」，每個代理行名額各5個。

連方II 27樓Ｎ10室實用面積267方呎，屬開放式單位。 韓家輝（左四）稱，利奧坊‧首隅現樓示範戶短期內對外開放。