連方II短期開現樓示範戶
市區新盤準備交樓。萬科香港發展的長沙灣連方II，昨首度開放4伙高層現樓示範單位及會所予傳媒預覽，部分可遠眺海景。萬科控股（香港）董事總經理周銘禧表示，該期數項目即將展開交樓程序，部署短期內開放現樓示範戶予公眾預約參觀。
最新曝光的單位包括連家具的27樓N10室，實用面積267方呎。單位層與層之間高度約3.5米，提供一體化的複合式家具設計，將上下層分隔為廳區和寢區，同時附有鞋櫃、衣櫃及內置摺疊式餐枱。會所提供的設施包括健身室、室外游泳池及兒童遊樂室等。連方兩期累售288伙，套現逾23億元。
必嘉坊‧曦匯15伙減價22%
恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊‧曦匯，昨將15伙定價統一下調22%，最新折實平均呎價約18,523元，並於周日先到先得形式出售。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民稱，入場單位為7樓M室一房戶，實用面積251方呎，折實價462.93萬元，折實呎價約18,443元。
該公司與其他發展商合作的啟德天瀧，昨以3,651萬元沽第2座2樓A室，實用面積1,173方呎，呎價約31,125元。同時，馬頭角南首及利奧坊系列項目，昨公布聯同5大指定代理行推出母親節置業優惠。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指，由昨日起至5月12日，經代理購買上述樓盤的一手單位，首5名買家可獲贈價值約一萬元的「美容護膚療程禮券」，每個代理行名額各5個。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：