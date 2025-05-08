西沙新盤連續3輪沽清
SIERRA SEA累售753伙 新一期上樓書
新盤票王銷情火熱。新鴻基地產(00016)旗下西貢十四鄉西沙路項目第1A（2）期SIERRA SEA，連續3輪銷售都沽清。昨日第三輪以價單形式出售128伙，4小時之內「清枱」，12日內累沽約753伙，為近兩年銷售速度最快的樓盤。同系列新一期的第1B期緊接登場，繼昨日上載樓書後，料日內開價。
第1A（2）期SIERRA SEA的第三輪銷售於昨日下午3時展開，繼續有大批捧場客出席。銷售劃分A及B組兩個揀樓時段，最優先的AG組買家須購入兩至5伙。美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，該行錄得大手客斥資約2,500萬元購入5伙兩房戶，計劃作為員工宿舍用途。據悉，上述大手時段率先沽出約32伙。截至晚上7時，全數單位已獲揀選。
1B期涉794戶 主打兩房
該期數由上月底起發售，分別以招標及價單形式悉數推出全數781伙，價單單位3度即日售罄，短短12日內沽逾96%單位。銷售速度為近兩年前推售的油塘親海駅後最快。該盤昨首錄兩宗交易告吹。發展商隨即修訂價單，將兩個單位的定價上調約2%。
發展商部署添食，趁勢加推項目第1B期，樓書於昨日已上載至一手銷售資訊網。新一期項目提供794伙，由4座住宅大樓組成，主打的兩房單位佔約七成。單位實用面積279至1,290方呎，戶型涵蓋一房至四房間隔，標準兩房戶型佔約553伙。項目預計關鍵日期同為今年12月1日。
凱和山沽9伙吸金3692萬
路勁地產及深圳控股(00604)的屯門掃管笏凱和山，昨連沽9伙，成交價351.81萬至523.97萬元，單日套現逾3,692萬元。會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第2期KOKO RESERVE，招標售出1座1樓A室連平台四房特色戶，實用面積1,121方呎，成交價2,240萬元，呎價約19,982元。
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