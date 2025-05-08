西沙新盤連續3輪沽清

SIERRA SEA累售753伙 新一期上樓書 新盤票王銷情火熱。新鴻基地產( 00016 )旗下西貢十四鄉西沙路項目第1A（2）期SIERRA SEA，連續3輪銷售都沽清。昨日第三輪以價單形式出售128伙，4小時之內「清枱」，12日內累沽約753伙，為近兩年銷售速度最快的樓盤。同系列新一期的第1B期緊接登場，繼昨日上載樓書後，料日內開價。

第1A（2）期SIERRA SEA的第三輪銷售於昨日下午3時展開，繼續有大批捧場客出席。銷售劃分A及B組兩個揀樓時段，最優先的AG組買家須購入兩至5伙。美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，該行錄得大手客斥資約2,500萬元購入5伙兩房戶，計劃作為員工宿舍用途。據悉，上述大手時段率先沽出約32伙。截至晚上7時，全數單位已獲揀選。

1B期涉794戶 主打兩房 該期數由上月底起發售，分別以招標及價單形式悉數推出全數781伙，價單單位3度即日售罄，短短12日內沽逾96%單位。銷售速度為近兩年前推售的油塘親海駅後最快。該盤昨首錄兩宗交易告吹。發展商隨即修訂價單，將兩個單位的定價上調約2%。

發展商部署添食，趁勢加推項目第1B期，樓書於昨日已上載至一手銷售資訊網。新一期項目提供794伙，由4座住宅大樓組成，主打的兩房單位佔約七成。單位實用面積279至1,290方呎，戶型涵蓋一房至四房間隔，標準兩房戶型佔約553伙。項目預計關鍵日期同為今年12月1日。

SIERRA SEA第1B期平面圖