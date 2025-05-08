簡訊一覽
●泡泡瑪特(09992)股價近日頻頻破頂，非執行董事屠錚於4月29日、4月30日及5月6日減持該企共0.89%股份，每股均價介乎187.99至192.95元，迄今完全清倉，估計套現22.67億元。屠氏乃泡泡瑪特早期投資者，旗下蜂巧資本解釋原因是有基金即將到期，但稱堅信公司「會走向更大的輝煌」。
●遊戲產業分析機構Sensor Tower的數據顯示，4月共有33家中國廠商入圍全球手遊發行商收入在列百大排行榜，合計收入20億美元（約156億港元），佔比38.4%。其中，騰訊控股(00700)旗下《王者榮耀》4月全球收入大幅增長71%，重回全球手遊收入榜首。
●信利國際(00732)今年4月及首4個月綜合營業額分別約14.51億元及52.52億元，按年分別減少5.2%及9.6%。
●中銀人壽與希瑪醫療(03309)宣布，建立策略夥伴合作並簽署戰略合作協議，中銀人壽並委任希瑪醫療主席兼行政總裁及執行董事林順潮為名譽醫療顧問。
●惠康母企DFI零售集團與內地生鮮電商平台叮咚買菜合作，建立跨境數碼化供應鏈，首年目標銷售額一億元。
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