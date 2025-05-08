迪士尼樂園進軍中東 港滬上季客流量倒退

華特迪士尼公布，截至3月29日止季度，海外迪士尼樂園業務的收入按年倒退5.32%至14.41億美元，經營溢利按年倒退22.94%至2.25億美元，原因是香港和上海迪士尼度假區的入場人次減少，以及成本上升。

然而，公司股價周三早段曾漲12.08%，主要是調高了截至今年9月底止本財政年度的業績指引，經調整每股純利增長由原先「高單位數」明確變成16%，預料達1.75美元。

港滬迪士尼樂園業務似乎未如理想，但美國的情況相反，上季收入按年增長9.08%至64.99億美元，經營溢利按年增長13.44%至18.23億美元，原因是郵輪客量增加，主題公園人均消費有所上升。此外，遊戲《漫威爭鋒》（Marvel Rivals）去年底開售，為集團帶來額外的版權使用收入，使消費者產品收入按年增長3.94%至9.49億美元。

Disney+用戶按年增1% 迪士尼樂園和產品銷售組成的「體驗」部門，本財年經營溢利增長指引仍維持在6至8%。

迪士尼上季總收入按年增長6.96%至236.21億美元。當中，串流業務收入升8.43%至61.18億美元，經營溢利飆6.14倍至3.36億美元；3月底，Disney+全球付費用戶升1.12%至1.26億。美加兩地Disney+業務的廣告收入下跌，但加價後，收入仍有所提升。

另外，迪士尼昨宣布，全球第7座兼中東首座迪士尼樂園將落戶阿聯酋阿布扎比，工程由經營法拉利世界等當地多個主題樂園的Miral集團負責。迪士尼拒絕透露何時開幕，但表明不用投入資金，從版權獲得收入。