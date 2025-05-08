Uber首季訂單金額遜預期

叫車平台始祖Uber與中國自動駕駛科企小馬智行（Pony AI）達成戰略合作後，刊發今年3月底止首季業績，總訂單金額稍遜預期，按固定匯率計算，出行訂單增速降至20%，而展望本季總訂單按年增速為16至20%，可能快過首季的18%，惟其股價周三早段一度跌6.65%。

其實Uber上季業績不太差，從經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）角度，出行部門的毛利率升0.72個百分點至26.98%，外賣部門毛利率升3.77個百分點至20.2%。

Uber日後一大威脅是無人駕駛的士（Robotaxi），公司亦不敢怠慢，於Tesla今年準備推出有關服務的德州首府奧斯汀（Austin）測試Waymo，成效超出預期。Uber視無人駕駛車是未來最大機遇之際，亞馬遜的Robotaxi部門Zoox亦準備於加州灣區建廠增加Robotaxi的產量，並擬今年把試點範圍擴至拉斯維加斯。

寶馬純利挫24% 溢利率縮 一眾老牌車廠則繼續「水深火熱」。德國寶馬（BMW）今年首季純利按年挫24.86%至20.97億歐元，汽車部門（BMW、Mini與勞斯萊斯）純利貢獻按年挫28.93%至12.5億歐元，經營溢利率按年縮2.21個百分點至6.51%。

其實寶馬上季在歐洲的銷情不錯，德國和歐盟交付量都逆市上升，於美國「跑贏大市」，所有純電動車交付量亦升9.9%，跟Tesla形成強烈對比，問題是中國交付量按年瀉17.23%至15.53萬輛，指「中國消費疲弱，價格之低與去年下半年差不多」。

公司稱，歐盟對中國製電動車加徵關稅帶來幾億歐元的額外開支，暫時維持全年業績指引，預期美國關稅對本季有明顯衝擊，但相信稅率下半年會有所降低。