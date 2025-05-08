日股結束7連揚 憂加關稅藥股瀉

日本股市結束7日連升，日經平均指數收市微跌0.1%或51點，至36,779點。除了投資者在美國宣布議息結果前獲利回吐，也因為市場擔心美國總統特朗普將在兩周內對藥品加徵關稅。藥品股下跌，衞材、協和麒麟、住友製藥、鹽野義製藥等各跌逾4%。

另外，日股之前上升，部分也有賴企業回購。4月共有92間日本上市公司宣布回購計劃，承諾回購逾3.8萬億日圓（約2,055億港元），按年增加3倍，創下該月份的歷史新高。上月的回購金額已達到上個財年總回購金額18.9萬日圓的20%。公布回購的企業包括三菱、Seven & i、信越化學工業及日立等。

大華銀行去季賺89億 鄰國南韓昨日首爾綜合指數升0.5%至2,573點收市。近日包括新台幣、韓圜在內的亞洲貨幣兌每美元都顯著升值。南韓央行行長李昌鏞表示，與美國政府向亞洲國家施壓，要求其貨幣升值有關。他又謂，「我們不確定美國真正要的是強勢或弱勢美元」，相信匯市波動可能會持續一段時間。

新加坡大華銀行（UOB）公布，首季盈利14.9億新加坡元（約89.52億港元），按年升0.21%。其中淨利息收入增長1.99%至24.09億坡元，主要受貸款增長帶動。該行行政總裁黃一宗表示，由於美國關稅政策，宏觀經濟存不確定性，令市況波動及環球貿易受到影響，預計短期內全球經濟增長將放緩。

在世界經濟動盪之際，印度總理莫迪表示，與英國成功總結一項具野心及互惠的自由貿易協定。印度對九成英國貨品下調關稅，按2022年數據計算，協議實施後減稅金額將達每日4億英鎊，折合約41.5億港元。

南半球方面，新西蘭首季失業率持平於5.1%，低於市場預期的5.3%。澳洲AIG/PWC製造業表現指數由3月的負29.7，回升至負26.5。