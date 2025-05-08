英偉達料華AI市場規模3900億 錯過損失巨

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳最畏懼的，並非外甥女蘇姿丰掌舵、剛公布3月底止季績的超微半導體（AMD），而是中國科企華為，尤其擔心美國政府對英偉達橫加管制最終會把人工智能（AI）晶片的大生意拱手讓予華為。難怪他公開表示，中國AI市場規模兩至3年內會達到500億美元（約3,900億港元），錯過將是「巨大的損失」，強調讓美企進入中國市場至關重要。

之前美國總統特朗普公開說不擔心黃仁勳不愛國。黃稱：「無論政府訂定甚麼政策，只要符合國家利益，英偉達都會支持」；又指從中國賺錢會轉化為國庫收入，並在美國創造大量就業機會。

AMD估新管制少117億生意 AMD則預告華府的新管制會令公司今年失去15億美元（約117億港元）的生意。不過，蘇姿丰對AI基礎設施的需求樂觀，上季數據中心相關收入按年升57.21%至36.74億美元，即將上市的新AI晶片會提升下半年的銷售額，本季指引71億至77億美元，以中間值計按年增長26.82%，經調整毛利率則降至約43%，撇除新管制的影響應升至54%。該股周三早段升4.86%後有回吐。

蘇似乎不擔心關稅戰會減慢AI軍備競賽，開發搭載英偉達晶片AI伺服器的美超微電腦（SuperMicro）卻不然，說由於關稅戰帶來的宏觀經濟不確定性，暫時不便估計下財年的表現。

美超微季績遜 降收入指引 美超微上季業績遜預期，又將6月底止本財年的收入指引調低，現為218億至226億美元，以中間值計算，增長指引由62.28%降至48.56%，股價曾跌7.1%。行政總裁梁見後補充，一名客戶正在遲疑到底用英偉達Hooper或最新Blackwell架構晶片的伺服器，預期最遲下季拍板。

要留意的是，連貴為AI伺服器霸主的美超微，上季毛利率都按年縮5.94個百分點，僅得9.57%，深圳A股浪潮信息更見整體毛利率急插4.68個百分點至3.44%，可見AI的盈利更多被晶片賺走。