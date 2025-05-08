大戶仍驚美股再冧

關稅戰未嚇窒美企 3個月宣布回購4萬億 憑着在1987年10月「黑色星期一」大賺而名滿天下的著名對沖基金經理瓊斯（Paul Tudor Jones）警告，就算美國總統特朗普最終會把中國貨關稅減半，股市隨時要再跌過。然而，由於數據顯示，過去3個月標指成分企業宣布的回購規模破天荒突破5,000億美元，美股淡友也非毫無顧忌。

瓊斯表示︰「現在在位的是鍾情關稅的特朗普，又有一個不願減息的聯儲局，兩樣都對股市不好……除非聯儲局突然之間開始減息，否則大市恐怕未跌完。」他並不反對特朗普糾正貿易不平衡，反認為是「好主意」，但強調應該像外科手術般精準執行。

道指高開 波音股價軟 其擔憂並非沒有道理，現階段關稅戰仍有升溫風險。儘管歐盟暫停對總值210億歐元的美國貨加徵關稅至7月14日，消息指，歐盟委員會準備一份美國貨清單，一旦不能在降低美國關稅上取得足夠進展，就會向這批總值約1,000億歐元的美國貨加徵報復性關稅，波音飛機在列。波音股價周三早段曾跌1.32%。

不過，瓊斯也相信，一旦股市插水，特朗普和聯儲局都會「做嘢」。早前唱淡美元資產的德意志銀行發現，標指500家成分企業過去3個月來公布的股份回購計劃規模，累計達到破紀錄的5,180億美元（約4.04萬億港元），可見企業盈利增長仍穩健，關稅戰並未惡劣到驅使上市公司「現金為王」。

同樣曾唱淡美股的股票策略師Brian Reynolds已因應強勁的回購浪潮不再看淡美股，又相信蘋果公司（Apple Inc.）本周發債所得資金少不免會用來回購，「關稅戰下，自然有人願意放貸予上市公司做回購。」

市場觀望聯儲局公布議息結果，美股周三早段做好，道指升251點，報41,080點；標指升27點，報5,634點；納指升77點，報17,767點。

Tesla上海廠銷量月插25% 企業消息方面，Tesla周二在美國推出較廉價的後轆驅動Model Y，計及購置稅優惠售價降至37,490美元。另邊廂，4月份上海廠Tesla銷量約5.84萬輛，按月挫25.8%，按年亦跌約6%，可見Tesla仍被中國品牌追打；市傳該廠明年始能量產更平的Model Y。Tesla股價早段反覆。

一度憑減肥藥成為市值最高歐股的諾和諾德（Novo Nordisk），上季減肥針Wegovy銷售遜預期，並因應類似藥物在美國造成的競爭壓力，把全年按固定匯率計算的收入增長指引降到13至21%，按固定匯率計算的經營溢利增長指引降到16至24%。

然而，由於美國食品及藥物管理局（FDA）不再把Wegovy及其「姊妹」Ozempic列為短缺藥品，仿製產品會減少流通，為兩款王牌藥下半年生意復甦鋪路。儘管有意見不同意把諾和諾德的頹勢歸因於仿製，而是公司自己經營失策，被競爭對手禮來（Eli Lilly）威脅。諾和諾德的美國預託證券（ADR）周三早段仍升5.09%。

新出爐的標指成分企業季績