藍十字毛保費年增22%領先
友邦保險(01299)旗下藍十字（亞太）保險在保險業監管局最新公布的去年香港一般保險業務臨時統計數字顯示，期內毛保費收入按年升22.1%，遠超整體市場的6.3%升幅。
大摩：友邦受惠亞幣升值
當中，非醫療業務增長強勁，保費飆升31.7%，增長主要由旅遊及個人意外、僱員補償、一般責任及汽車保險業務所帶動，同期整體市場的非醫療業務微跌0.9%。此外，以旅遊及個人意外保險業務保費大幅上升36.7%，高於整體市場的20.1%升幅；醫療業務保費升19.1%。
投行摩根士丹利指出，受關稅影響，美元明顯轉弱，造就亞洲貨幣指數過去一個月升約3%，次季以來主要亞洲貨幣兌每美元累升3至5%，將利好友邦主要營運指標及財務表現，預期美元每貶值5%，友邦新業務價值將增長逾3%，內涵價值升近2%。
該行又預期，友邦首季業績強勁，加上亞洲貨幣升值，將支持集團股價反彈，故重申「增持」評級，目標價81元。該股昨日收報61.75元，升2.91%。
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