藍十字毛保費年增22%領先

大摩：友邦受惠亞幣升值

當中，非醫療業務增長強勁，保費飆升31.7%，增長主要由旅遊及個人意外、僱員補償、一般責任及汽車保險業務所帶動，同期整體市場的非醫療業務微跌0.9%。此外，以旅遊及個人意外保險業務保費大幅上升36.7%，高於整體市場的20.1%升幅；醫療業務保費升19.1%。