永利澳門經營溢利挫38% 經調整物業EBITDAR倒退

上季酒店平均每日房租減 同期澳門業務經調整物業EBITDAR（除息、稅、折舊及攤銷、開業前開支、物業費用及其他開支前盈利）為2.52億美元，按年跌25.76%。

公司位於路氹的旗艦物業永利皇宮，上季經調整物業EBITDAR按年挫兩成，至1.61億美元。該物業經營的娛樂場收入按年跌6.17%至4.44億美元，其中貴賓賭枱較去年同期減少4張，至餘下55張；貴賓賭枱贏額跌19.22%至1.04億美元；贏額佔轉碼數百分比減少0.69個百分點至2.61%。中場賭枱投注額和贏額分別下跌4.36%和3.41%，至17.04億美元和4.22億美元。

酒店入住率雖然大致持平，但ADR和每間可供使用客房的收益（REVPAR）俱明顯跌逾34%，分別至222美元和218美元。

至於位於外港填海區的物業永利澳門，上季經調整物業EBITDAR則不足一億美元，按年挫34.25%至9,019.9萬美元。貴賓賭枱贏額大跌70.84%至1,571.4萬美元；贏額佔轉碼數百分比降2.3個百分點至1.09%。中場賭枱贏額亦跌11.57%至2.88億元。同樣，為維持與去年大致一樣的入住率，該物業的酒店ADR和REVPAR俱跌約7%，分別至234美元和232美元。