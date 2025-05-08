摩通：內地減息難完全抵銷關稅衝擊

中美經貿高層就關稅事宜進行會談前夕，中國人民銀行出其不意減息降準，並一共推出10項措施刺激經濟。對此，摩根大通私人銀行董事總經理兼亞洲投資策略部主管吳安瀾稱，雖然內地有政策空間緩和關稅衝擊，惟減息行動只能發揮緩和作用，無法完全抵銷關稅衝擊。

須靠財政刺激信貸需求 他又認為，中國問題不在於利率、流動性或信貸供應，而是在於信貸需求疲弱，所以單純貨幣政策還未足夠，需要見到財政政策刺激信貸需求回升，才是根治之本。

另該行私人銀行亞洲執行董事兼股票策略師崔保強估計，關稅對中國消費及出口相關增長會構成重大風險，但由於中資股的下行空間某程度受刺激措施及「北水」提振，所以予中資股「中性」評級，看好某些領域的創新及科技龍頭，尤其聚焦於一些在經濟增長放緩之下，仍能取得盈利增長的高質藍籌股。

另邊廂，法國外貿銀行大中華區高級經濟學家徐建煒同樣認為，內地需要更多貨幣和財政政策支持經濟，且就算「放水」資金必定要回流至實體經濟才能起效。

法貿行：「保五」須再降準 該行最新維持內地今年經濟增長4.2%的預測，惟徐提及，若然中央冀經濟全年「保五」，應要進一步下調存款準備金率（RRR）。

該行亞太區高級經濟學家吳卓殷則估計，未來半年人行會再降準1.5個百分點，同時減息0.2厘，視乎中美貿易談判走向而定；又稱中美雙方的談判不排除只會原地踏步，因雙方處境屬競爭居多，雖然在新能源等環節或有合作空間，但科技領域卻難以達成共識。