大酒店首季大中華區房租跌11%

出租物業方面，上季住宅、商場及辦公大樓每方呎每月平均租金分別為46元、136元及67元，出租率為95%、88%及83%。大酒店主席米高嘉道理稱，今年首季大中華地區業務表現各異，香港半島酒店受惠本港3月份舉行的多項大型活動，酒店業績因而錄得較佳表現，惟酒店整體業務表現仍然偏軟，而淺水灣影灣園、山頂纜車及凌霄閣則錄得超出預期的業績。

貿戰影響待數月後評估 另集團行政總裁胡偉成於今年3月獲委任為大酒店執行董事兼行政總裁後，首次會見傳媒，他指上任後有3大目標，包括確保財務穩健、了解風土人情以及確保營運高質高效，又指自己在港居住多年，對本港有深厚感情。

被問到若貿易戰持續對公司的影響，他多番強調會對此保持審慎態度，但表示大酒店作為一所經營已屆百年的老字號集團，過往見盡風浪，並料貿易戰影響要幾個月後才可判斷。他補充指，近日五一長假期半島酒店（香港乃至亞太區）屬非常不俗，也對五一假期入住率感欣慰。

至於今季營運展望，管理層指由於環球政經形勢縱橫交錯，所以對今季營運繼續審慎樂觀，並料跟上季表現相若。