港企經營信心4年半新低

新接業務量大減 出口訂單跌幅3載最甘 所謂牽一髮動全身，美國總統特朗普向中國祭出高額關稅，連帶香港營商環境轉差。標普全球昨公布香港4月採購經理指數（PMI），經季節調整後報48.3，按月持平，也是連續兩個月創去年7月以來新低。同時綜觀產出、新訂單、就業、供應商供貨時間、採購庫存在內的5大分項指數，均對4月PMI數值構成負面影響。不過，隨着近日銀行同業拆息（HIBOR）輾轉回落，一個月拆息昨日更創2008年來最大跌幅，且看借貸成本趨跌能否有助減輕中小企營商壓力。

標普全球調查又提及，由於海外和內地新接業務量大幅減少，導致整體訂單量下降，繼而令企業3個月內兩度緊縮生產。隨着需求疲弱，企業變相要精簡人手、減少採購、降低庫存水平，而業者對採購品的需求縮減，也進一步影響供應商的交付表現。對於未來一年的經營前景，受訪公司頗為悲觀，並對貿易不明朗因素加劇和經濟放緩表示憂慮，整體負面情緒是2020年10月以來最高。

3個月兩減產 批發零售危 集中留意5大分項指數，新增訂單量上月創去年7月以來最大跌幅，出口訂單跌幅則見2022年4月以來最差，其中來自內地的訂單需求持續偏弱，不過跌幅按月比較有所收窄。調查又稱，美國開徵關稅之下、客戶需求充斥不確定走向，以及市場競爭不斷加劇，都拖累了企業銷情。

此外，私營企業3個月內第二度縮減生產，並以批發及零售業的緊縮程度最為明顯。

港元一個月拆息兩年低 此外，企業已連續3個月精簡人手，反映業者並不看好經營前景，幸而職位減幅整體不大，對比3月有所回落。價格方面，整體投入成本上月進一步上升，寧願連續兩個月調低售價，也不願將額外的成本負擔轉嫁客戶。

港元拆息昨日繼續全線向下，與樓按相關的一個月拆息以及3個月拆息均創2008年以來最大單日跌幅。其中，一個月拆息跌57.5點子至3.08厘，是2023年4月21日之後最低；3個月期拆息下跌35.82點子至3.38292厘，屬2022年10月3日之後最低。港元兌每美元昨日略為下跌，一度低見7.7597，惟全日仍在7.75水平好淡爭持。

渣打料港美息差續擴闊 渣打銀行香港、大中華及北亞區金融市場及戰略客戶主管曾繼志認為，港元短期將保持強勢，未來拆息也將呈現下行趨勢，變相令港美息差進一步擴闊。

對於金管局近日4度入市共賣出逾1,200億港元，他的看法與日前金管局總裁余偉文所講的相類，包括近日港股市場做好、月內有知名中資企業等新股招股活動、部分上市中資企業提早派息，以及部分企業和投資者將美元兌換成其他貨幣，導致港元、新台幣和離岸人民幣等亞洲貨幣近期明顯回升。

雖然景氣有待改善，但仍有外商進軍香港市場。日本二手時尚零售商2nd STREET將於周五在港開設首間門店。2nd STREET香港董事長兼總經理出口定治表示，本港消費者時尚觸覺敏銳，了解二手市場運作，為公司提供獨特商機；又指香港店將專門銷售和採購二手服裝和配飾產品，致力提升區內消費者的環保意識。

香港PMI近期表現