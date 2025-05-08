港股升幅幾化灰 成交添12%北水掟貨

內地昨日公布一籃子穩市場措施，恒生指數曾飆534點，但收市升幅幾乎全數化灰，僅升29點或0.13%，力保5連升；全日成交額按日增加12.49%至2,401.16億元，不過南下「北水」轉為淨賣出，規模達78.65億元，似乎欲趁好消息出貨先行收割。

恒指高開507點，在穩市場政策的消息刺激下，曾高見23,197點，其後消息被市場逐步消化，升幅逐步收窄，最終以全日低位22,691點收市。國企指數倒跌19點或0.23%，報8,242點；科技指數跌39點或0.75%，報5,200點。

專家憂23300遇阻力 中美高層官員將就關稅問題進行談判，中金表示，在積極情況下，市場情緒修復至關稅衝擊前水平，預期恒指可重返24,000點，若關稅有明顯進展，最牛可見25,000至26,000點。不過，假設市場情緒沒有變化，基準情況下，恒指將徘徊20,500點左右，一旦談判惡化，而且內地政策發力不及預期，恒指將下望18,000至19,000點。

信誠證券聯席董事張智威指，內地出招救市，帶動恒指補回4月7日「黑色星期一」的下跌裂口，加上市場憧憬寧德時代等重磅新股來港上市，後市不宜睇淡。不過他認為，港股後市仍會受制於關稅戰的不明朗因素，上望空間有限，初步預料恒指將於23,300點水平遇阻力，建議持貨投資者可開始分段獲利以鎖定利潤。