中國金儲萬九億 連續6個月增持

中國人民銀行連續6個月增加黃金儲備。該行發布的數據顯示，4月外匯儲備為3.28萬億美元，按月升409.97億美元，升幅1.24%。當中，黃金儲備按月增加0.95%至7,377萬安士，按市值計算約2,435億美元（約1.89萬億港元）。

現貨金價隔晚曾彈3.04%，高見每安士3,434.96美元的兩周高位，但昨未受人行增持黃金消息提振，在亞洲時段曾回落逾1.6%至3,373.74美元，主因投資者趁美國聯儲局公布議息結果前暫時獲利所致。

紐約期金昨日亦曾回落近1%至3,391.26美元。金價上升似乎皆大歡喜，但市值26.5億加元（約148.95億港元）的加拿大金礦公司Fortuna卻呼籲同業和投資者，在開發新礦時要有紀律，以免在現時人人情緒高漲時過度投資開礦。

該礦企總裁Jorge Ganoza解釋，機構投資者趁金價大升湧入礦業，有時候甚至一些技術上不適合開發的項目亦因金價漲而被迫推出。惟他警告一旦金價跌，機構投資者可以很快撤離資金，但金礦業業者不能。

原油方面，紐約期油周三曾升1.12%至每桶60.25美元。倫敦布蘭特期油亦曾漲約1.7%至63.21美元。

油價預測又遭下調 美國能源情報署（EIA）鑑於石油輸出國組織及盟國（OPEC+）加快增產，以及美國關稅帶來的不確定，向下修訂今年油價預測。紐約期油今年平均價格將為每桶61.81美元，比上月預測下降超過兩美元；布蘭特期油今年平均預測由67.87美元，下調至65.85美元。

事實上，能源市場備受地緣政治干擾。歐盟委員會宣布，擬於2027年底開始禁止俄羅斯天然氣進口，以削弱俄羅斯入侵烏克蘭所需的資金來源。