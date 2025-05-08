花旗指出招時機適當

姍姍來遲的降準減息救經濟，昨日終於由中國人民銀行拍板宣布下正式實現。投行花旗指，中美高頻貿易數據顯示，關稅影響已開始顯現，目前是人行推出貨幣政策的適當時機，也可能是在中美貿易談判前的策略性舉措，及時對內地支持措施可能為中國創造更多談判籌碼。

預期下季再放寬幣策 對於貨幣和金融政策，短期內的重點可能是實施層面，特別是由國家金融監督管理總局協調的信貸支持。展望未來，該行預計今年下半年將再降息0.2厘和降準0.5個百分點，中期內新增一萬億至1.5萬億元人民幣的財政或準財政資金看來可行。

另內媒引述中國首席經濟學家論壇理事長、廣開首席產研院院長連平表示，美國對中國關稅稅率每加徵10%，中國出口或下降2至2.5%，在對華關稅未能減免前提下，今年中國出口增速或下滑，明年出口增速可能進一步下降，及時降準有促進內需恢復，加快結構調整等多重作用。

連平又相信，年內存款準備金率仍然有繼續下降的空間，指「第三季度或還有0.25至0.5個百分點的降準空間」。

東吳證券指，適時降準降息不僅可以穩定內需，而且有利於實現外部均衡，同時當前中國的收益率曲線已經較為平坦，降息有利於修正10年期和30年期等長端利率隱含着經濟增長預期，在暫停國債買賣的情況下，通過調降短端利率，打開曲線陡峭化的空間。