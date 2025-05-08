內房白名單貸款增至6.7萬億

內地政府堅決要穩定樓市。國家金監總局局長李雲澤在國新辦新聞發布會表示，局方會協同打好組合拳，積極做好相關工作，紥實推動城市房地產融資協調機制擴圍增效，支持打贏保交房攻堅戰，並且充分發揮保險資金作為耐心資本、長期資本的優勢，加大入市穩市力度。

降個人住房公積金貸息 他透露，商業銀行審批通過的白名單貸款增至6.7萬億元（人民幣‧下同），支持了1,600多萬套住宅的建設和交付，有力保障了廣大購房人的合法權益，為房地產市場止跌回穩提供了重要支撐。下一步，當局將加快完善與房地產發展新模式相適配的系列融資制度，包括房地產開發、個人住房、城市更新等貸款管理辦法。

中國人民銀行行長潘功勝在同一場合宣布，降低個人住房公積金貸款利率0.25厘。其中，5年期以上首套房利率由2.85厘降至2.6厘，其他期限的利率同步調整，預計每年將節省居民公積金貸款利息超過200億元，支持居民家庭的剛性住房需求，有助房地產市場止跌企穩。

在剛過的五一長假期，多地樓市都見回升。廣州的一手住宅認購量按年增73%，上海一二手住房成交量按年增36%。不過，日資券商野村相信，房地產行業尚未觸底，因該行估計4月百大房地產企業的合約銷售額按年跌19.9%。