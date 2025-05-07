資金回流好現象 打好中美資本戰

五一長假期完結後，內地股市昨復市，並與港股一樣高收作結，交投暢旺。長假期間，資金連日湧港，港元匯價多次觸及強方兌換保證，金管局要入市接美元沽盤。可以預期，在美元資產風險持續上升，資金尋求非美市場出路，中國憑着更積極的經濟和金融政策，將吸引資金押注中國資產，港股有望受惠中國資產需求上升，並有更多優質中企落戶。眼前勢頭多好，香港不能寄望走過去「飯來張口」的老路，得設法提升金融產業綜合競爭力，搞好資本市場建設，更好地服務中國經濟與全球資金，爭取在世界重塑新全球化發展模式中，擔當重要角色。

近日美國股神巴菲特在退休前主持最後一次巴郡股東會，除了否定以「貿易」作為武器外，更明言不顧後果的支出和與日俱增的債務將威脅美元的長期健康，更警告若美元大貶，將持續削弱其價值，更指不會投資「一個下地獄的貨幣」。當這位極具代表性的國際投資巨擘，投資旗艦選擇手持近3,500億美元現金隔岸觀火，可見其對當前美國政策的不滿、對世界經濟前景的不確定性和對美元資產與經濟風險的利淡看法。美國若堅持走錯誤的道路，世界也只有更堅決走出非美發展道路，這方面中國是當仁不讓，在努力實踐。

繼貿易與科技戰後，美國下一步要搞資本脫鈎，已開始有美資投行抽身中企新股交易，特朗普政府至少還可打兩張資本牌，就是迫令中概股在美退市，以及對中國在美的資產徵稅。當然，中國亦有備而來，去年開始明確要「穩股穩樓」，穩定市場預期，逐步掌握中國資產定價權，配合非美經貿與支付結算等發展，為與美國資本脫鈎作準備。

香港有3大任務，就是當好離岸人民幣中心、中國資產的定價中心，以及全球財富管理中心。中概股若被美國逼退，港股得設法打通渠道提供便利；當非美經貿體系不斷壯大，國際上流通的人民幣增加，全球資產配置更需要中國資產時，香港得做好服務國際資本的一切準備。

美國要保衞美元霸權，必然會針對中港金融作更多攻擊，港元聯繫匯率成為市場焦點。站在香港的角度，實毋須放棄聯匯制度。美國若限制中港使用美元支付結算系統，只會加快全球去美元化步伐，故必慎之。故香港也毋須多想，集中精力搞好金融市場建設，致力為全球資金提供安全、高回報的投資選項，自然能吸引資金、企業與人才落戶。

畢竟香港靠內地旅客湧港消費、靠炒樓炒股財富效應，躺平也賺錢的「虛榮」日子已成過去。中美博弈是長期性，來自內地及國際城市的競爭只會愈演愈烈，對香港經濟可持續發展構成挑戰。可21世紀的資本競賽，不再是在美元霸權框架下炒股炒樓就能生存，得設法服務好新國際貿易秩序與數碼新經濟發展，主導虛擬資產、數碼貨幣、創新科技等新潮流。無論是政府、企業或個人，必須對這個大局有充分認知與清晰目標，才能避免不被時代洪流所吞噬。