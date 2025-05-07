股市估市：內地旅遊消費未復舊觀

文化和旅遊部數據顯示，今年五一長假期內地旅客出遊總花費1,802.69億元（人民幣‧下同），按年增長8%，較2019年同期增長53.2%。境內遊達3.14億人次，按年增長6.4%，較2019年同期增長61%。不過，以此測算，平均消費574.1元，僅恢復至2019年同期的89.8%。

旅遊需求旺盛，帶動相關服務消費，但旅遊模式趨向高性價比路線，消費力不及以往。入境遊及長線遊為亮點，前者受惠於免簽及離境退稅政策所帶動，後者得益於靈活拼假因素。

港股展望方面，恒生指數短線阻力23,000點，本周宜留意美國聯儲局議息會議和主席鮑威爾會後言論，以及關稅戰局勢發展。

此外，公司4月份銷量按年增長21.3%至38萬輛，繼續穩坐新能源汽車企榜首。儘管毛利率略有下降，但受惠於成本控制，經營利潤率仍可按季改善。集團產品儲備強勁，垂直供應鏈有助擴大規模效應，應對行業競爭。

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