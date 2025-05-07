股市估市：內地旅遊消費未復舊觀
文化和旅遊部數據顯示，今年五一長假期內地旅客出遊總花費1,802.69億元（人民幣‧下同），按年增長8%，較2019年同期增長53.2%。境內遊達3.14億人次，按年增長6.4%，較2019年同期增長61%。不過，以此測算，平均消費574.1元，僅恢復至2019年同期的89.8%。
旅遊需求旺盛，帶動相關服務消費，但旅遊模式趨向高性價比路線，消費力不及以往。入境遊及長線遊為亮點，前者受惠於免簽及離境退稅政策所帶動，後者得益於靈活拼假因素。
港股展望方面，恒生指數短線阻力23,000點，本周宜留意美國聯儲局議息會議和主席鮑威爾會後言論，以及關稅戰局勢發展。
比亞迪不妨候低收集
個股方面，比亞迪股份(01211)首季收入按年增長36.3%至1,703.6億元，純利增長一倍至91.55億元，符合盈利預告。公司首季銷量達到100萬輛，按年增長60%，完成全年目標18%。其中出口市場強勁，銷量達到20.6萬輛，按年大增1.1倍，完成全年目標26%。
此外，公司4月份銷量按年增長21.3%至38萬輛，繼續穩坐新能源汽車企榜首。儘管毛利率略有下降，但受惠於成本控制，經營利潤率仍可按季改善。集團產品儲備強勁，垂直供應鏈有助擴大規模效應，應對行業競爭。
短期而言，據報寧德時代最快今個月啟動赴港首次公開招股（IPO），並開始評估投資者的認購意向，集資規模至少達到50億美元，為2021年快手(01024)IPO以來最高。寧德時代IPO估值或可成為同業比亞迪的短期催化劑。估值上，比亞迪現價對應2025財年預測市盈率19.6倍，低於過去5年平均水平。建議候低近360港元收集，目標價410港元。
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