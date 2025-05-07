大行觀點：關稅政策未重挫華科技業

美國上調關稅對中國互聯網公司營收的直接影響有限，僅為低個位數，但倘若中國經濟大幅走軟並導致消費下滑，將對該行業造成間接影響。

中國互聯網行業主要由內需驅動，出口業務敞口有限，即使部分公司在海外擁有電商和遊戲業務，其海外營收佔整體業務的比重也不算高。儘管中美之間的衝突可能已從貿易蔓延至金融領域，但自4月初的低點以來，中國科技股的反彈幅度仍比美國科技股高出4%，年初以來跑贏美國科技股約25%。

中概股退市風險可控 雖然中國互聯網企業的國際業務敞口有限，但由於外資持股比例相對較高，因此該行業仍然容易受到中美地緣政治局勢變化影響。有鑑於此，互聯網公司龍頭仍被視為與中國整體形勢密切相關的題材。

中美兩國早在2022年底就達成了審計監管合作協定，但在中美緊張局勢加劇之際，中概股退市風險再度浮現。雖然具體時間難以預測，但仍應全面審視這一風險對整體中國股市的潛在影響，尤其是中概股雲集的科技板塊。

以美國預託證券（ADR）形式在美上市的中國公司佔MSCI中國指數的權重為25%，其中龍頭公司已尋求在香港進行二次上市或雙重主要上市。MSCI中國指數涵蓋的ADR公司中，逾80%已實現雙重上市，因此，強制退市風險應該比市場擔心的要小得多。為避免被迫退市，這些公司可尋求在香港上市。

香港已經建立促進海外上市公司赴港雙重或二次上市的監管框架，倘發生被迫退市，赴港上市進程將有望加快，而香港股市將受惠於潛在的二次上市浪潮。

AI算力發展掣肘仍多 另一方面，新規定要求企業需要事先獲得美國政府的許可，才能在特定國家或地區建立計算能力，這意味着在這些國家或地區建造數據中心的公司將面臨重大延誤。該措施旨在限制中國獲得先進的人工智能（AI）硬件，但對中國主要科技公司的短期影響料有限，因這些公司已經儲備大量高端晶片，以應對更嚴格的監管。

受影響最大的行業將是數據中心營運商和內地伺服器或圖像處理器（GPU）製造商，其在獲得尖端GPU方面可能面臨挑戰。相比之下，內地半導體公司受到的影響可能有限，因其致力於當地語系化且本地解決方案需求料將持續增長，為企業發展帶來支援。鑑於宏觀經濟和地緣政治的不確定性仍揮之不去，對中國科技板塊仍持「中性」觀點。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室