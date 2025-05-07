未補價公居屋：山景邨賣63萬 13年低

未補價第二市場錄「時光倒流價」，屯門公屋山景邨一個開放式單位，獲綠表客以63.8萬元購入，料屬該屋邨約13年新低價。

利嘉閣陳志偉表示，上述為屋邨的景麗樓高層C7室，實用面積約294方呎，望樓景，成交呎價約2,170元，原業主2019年以約27.91萬元買入。資料顯示，同項目2012年最低成交價約50萬元。

逸雅苑減價11%獲承接 居屋情況相若。中原張少聰指，大埔逸雅苑A座中層17室兩房戶，實用面積約376方呎，減價約11.4%，獲同區客以248萬元第二市場價承接，呎價約6,596元。做價料屬屋苑約12年新低。資料顯示，同面積單位於2013年中以205萬元成交，為對上低位。

該行黃達雄稱，同區居屋寶雅苑C座中層9室，實用面積約381方呎，減價20萬元，未補價以290萬元易手，呎價約7,612元。

銀主以貼近一手價沽新居屋二手貨。萬方地產葉搏麟表示，單位為火炭彩禾苑中層4室，實用面積約546方呎，約兩個月累減30萬元，綠表客以410萬元購入，呎價約7,509元，較約4年前買入價帳面僅高約2.2%。