豪宅消息：山頂全幢住宅嗌3.98億

長情業主放售持有30多年的港島山頂住宅物業，區內種植道25號全幢住宅，以私人協商形式出售，現時意向價3.98億元，呎價約46,829元。

代理放售該項物業的世邦魏理仕表示，上述項目由老牌家族持有，屬獨立地段，地盤面積約6,040方呎，現為一座4層高連車庫的住宅大廈，總實用面積約8,499方呎。該公司資本市場部資深董事黃懿誠稱，物業業主持貨多年，首次正式推出市場出售，為區內唯一放售價4億元以下的屋地。

賽西湖大廈三房1770萬易手 傳統豪宅區錄獲利成交。美聯盧浩表示，北角半山賽西湖大廈錄5月首宗成交，一個8座中層C室，實用面積約1,090方呎，套三房連工人房間隔，獲同區用家以1,770萬元承接，呎價約16,239元。原業主持貨近21年獲利約1,010萬元。

利嘉閣招佩貞亦指，港島南貝沙灣1期8座中層A室，實用面積約1,355方呎，套三房連儲物室間隔，外望泳池及海景，原以3,200萬元放售，最後由區內客以2,506.75萬元承接，呎價約18,500元。單位約22年升值約2.7倍。