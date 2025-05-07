新盤概況：SIERRA SEA招標沽特色戶 呎價2.17萬新高

SIERRA SEA今日最後一輪銷售錄35,131個認購登記，超額逾273倍。

最新雙破頂個案為Aqua Avenue第2座23樓D室特色戶，實用面積1,010方呎，四房雙套房戶型，附有天台及平台，成交價2,198萬元，呎價約21,762元。項目將於今日最後一輪發售150伙，價單單位佔128伙，日前截止認購收到35,131個登記，超額逾273倍。

華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海錄重售個案，項目1B座27樓E室，昨以765.34萬元售出，呎價約21,026元，單位2023年5月曾以921.36萬元成交，最新售價較兩年前低約16.9%。

至於會德豐地產負責銷售的山頂種植道項目1 Plantation Road第1期，昨日上載樓書至官方網站，提供8幢獨立洋房，每幢實用面積5,513至6,122方呎。