新盤概況：SIERRA SEA招標沽特色戶 呎價2.17萬新高
新盤交投續有穩定表現，新鴻基地產(00016)西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA，昨日招標連沽3伙特色戶，個別售價及呎價再創項目新高。
最新雙破頂個案為Aqua Avenue第2座23樓D室特色戶，實用面積1,010方呎，四房雙套房戶型，附有天台及平台，成交價2,198萬元，呎價約21,762元。項目將於今日最後一輪發售150伙，價單單位佔128伙，日前截止認購收到35,131個登記，超額逾273倍。
同系啟德跑道區天璽‧海售出5座18樓A室四房雙套房單位，實用面積1,401方呎，以6,318.51萬元易手，呎價約45,100元。區內由恒基地產(00012)等6大發展商合作的啟德天瀧亦連沽兩伙，涉額7,619萬元。
ST. GEORGE'S大宅賣6800萬
信和置業(00083)等發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS也有逾半億元大額承接，昨日沽出2座3樓B室三房大宅，實用面積1,868方呎，連車位售6,800萬元，呎價約36,403元。
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海錄重售個案，項目1B座27樓E室，昨以765.34萬元售出，呎價約21,026元，單位2023年5月曾以921.36萬元成交，最新售價較兩年前低約16.9%。
英皇國際(00163)的香港仔澄天，昨招標重售22樓D室兩房戶，成交價725萬元，呎價約18,125元。
至於會德豐地產負責銷售的山頂種植道項目1 Plantation Road第1期，昨日上載樓書至官方網站，提供8幢獨立洋房，每幢實用面積5,513至6,122方呎。
滶晨短期上樓書 料本月登場
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