新界業主群起蝕賣

PARK YOHO Genova連錄兩宗帳貶逾三成的二手轉讓個案。

Genova兩伙輸840萬 瓏門跌價15% 踏入5月樓市未見利好消息，新界西北二手業主群起蝕賣跳船。元朗錦田北PARK YOHO Genova業主一口氣以1,610萬元連環沽出兩伙自住套三房戶，持貨近8年帳面損失共逾840萬元。屯門鐵路站上蓋瓏門單日連錄兩宗貶值成交，套三房單位以885萬元成交，約7年帳面跌價近15%。

美聯張國成表示，上述兩伙PARK YOHO Genova單位原由同一業主持有，其中，第15B座中層A室，實用面積約925方呎，叫價約930萬元，以905萬元成交，呎價約9,784元；毗鄰的B室，實用面積約716方呎，減價45萬元，售價705萬元，呎價約9,846元。原業主於2017年7月分別以1,368萬元及1,088萬元購入，帳面分別貶值約33.8%及約35.2%。

元朗天台戶僅售240萬 他指，同系屋苑5月已錄至少3宗二手買賣，成交呎價全部低於一萬元，包括峻巒1A期9A座低層D室三房戶，議價後以608萬元成交，呎價約9,456元。原業主持貨近5年帳蝕約177萬元。

近日元朗部分成交，更已跌穿10年前價位。利嘉閣莫家進續稱，仁義大廈頂層連天台特色戶，實用面積約256方呎，兩房間隔，減價20萬元，成交價約240萬元，呎價約9,375元。原業主在2015年以約256萬元買入單位。據了解，全區本月首5日暫錄約30宗二手成交，按月增約30%。

瓏門單日連錄約4宗買賣，半數屬蝕賣個案。市場消息透露，上述為5座低層A室，實用面積約646方呎，呎價約13,700元，原業主持貨約7年，帳面虧蝕約153萬元。中原鍾宏遠表示，另一伙為8座低層兩房戶，減價50萬元，以630萬元沽，呎價約13,208元，約8年帳蝕6萬元。

Seasons Park蝕百萬 天水圍Wetland Seasons Park本月已錄至少3宗成交，全屬損手交易。消息指，該盤2期12座中層A6室，實用面積約670方呎，成交價645萬元，呎價約9,627元，單位近5年帳面跌價逾100萬元。

事實上，近日不少新盤向隅客回流新界區二手市場，惟只有平盤才獲承接。中原黃逸羲表示，荃灣愉景新城1座高層C室，實用面積約474方呎，叫價620萬元，議價後以597萬元成交，呎價約12,595元，較2019年3月購入價，帳面再低118萬元或約16.5%。全區過去3天長假期共錄約13宗二手買賣。

新界西北區二手樓蝕讓個案