簡訊一覽
●貝萊德於上周三在場內增持友邦保險(01299)463.24萬股，每股均價約57.4元，持股量由5.99%增至6.03%。
●富智康(02038)公布，據其母企台灣鴻海的資料披露，富智康今年首季營業收入及其他經營收入為10.17億美元，按年升1.9%；溢利107.2萬美元，按年轉虧為盈；另展望今年上半年將錄得收入輕微減少及財務業績將有所改善，而今年全年之銷售額可能按年微幅下跌。
●德視佳(01846)今年首季進行的眼科手術總數合計為6,997例，按年減少約3%，按季增6.7%。
●正榮地產(06158)披露，於4月14日，Glenn S Harrigan及Chua Suk Lin Ivy根據英屬處女群島高等法院東加勒比海最高法院的命令，獲委任為控股股東歐宗榮全資擁有的RoYue之聯合清盤人。正榮已申請今日復牌。
●德國高端時尚品牌Hugo Boss公布，首季純利3,500萬歐元，按年下跌7.89%；營業額跌1.48%至9.99億歐元，其中電商業務收入升4.62%。期內，美國及亞太區營業額分別跌2.75%及6.47%，尤其內地市場受經濟疲弱影響消費者的信心。
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