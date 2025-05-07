●德國高端時尚品牌Hugo Boss公布，首季純利3,500萬歐元，按年下跌7.89%；營業額跌1.48%至9.99億歐元，其中電商業務收入升4.62%。期內，美國及亞太區營業額分別跌2.75%及6.47%，尤其內地市場受經濟疲弱影響消費者的信心。