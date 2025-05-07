越南上月出口飆19%

美國4月初暫緩實施額外關稅90日，越南上月出口立即飆。當地統計機構公布，上月出口和進口額分別較去年同期大幅增加19.8%和22.9%，顯著高於市場預期的11.9%和17%，金額達374.5億美元和368.7億美元；貿易順差5.8億美元，其中對美國出口佔31%，今年首4個月對美貿易順差377億美元（約2,940.6億港元），金額按年大升24.9%。

產品分類方面，以電腦及電子產品出口上月大增58.7%稱冠。鞋履，以及紡織品和成衣出口升20.5%和17.7%。牛津經濟研究認為，是進出口商為避關稅，提前出貨所致，並預計越南未來幾個月的出口將保持增長。

上月外商直接投資（FDI）越南按年大增四成至138億美元。馬來亞銀行（MayBank）的分析認為，鑑於全球經濟不景氣，且關稅問題未明朗，跨國公司可能會暫停對越南新的FDI。

馬來西亞兩新招抗貿易不穩 另一東南亞大國馬來西亞，其國會透露馬國與美國的貿易談判目前處於早期階段，尚未做出承諾，但已同意進一步商談。另外，馬國政府為因應外部不確定性，向議會強調6項措施，其中兩項為新措施，其一為向受影響的出口商增加15億馬元（約27億港元）的政府擔保和融資；政府亦會在檳城和沙撈越州建立新的投資促進中心。

其鄰國印尼，日前公布的首季經濟按年增長4.87%，遜預期的升4.92%，為2021年第三季以來最慢增速。澳新銀行（ANZ）指出，是其國內需求疲弱導致，抵銷了淨出口回升。展望該國出口回升將不會持續，而且消費者信心、商業預期和貸款需求一直處於疲弱狀態，需要政府增加支出來緩解經濟放緩。

另泰國4月消費價格指數（CPI）按年下降0.22%，主因能源價格下跌，為相隔13個月以來再現負增長。