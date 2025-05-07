韓5大企業去年銷售額佔GDP四成

南韓政府數據顯示，當地負有披露義務（資產5萬億韓圜或以上）的92家大型企業集團，去年總銷售額為2,007.7萬億韓圜，佔該國去年名義國內生產總值（GDP）的78.8%。其中46家交叉持股受限企業集團（資產規模超過11.6萬億韓圜）銷售額為1,833.1萬億韓圜，GDP佔比達71.9%。當中以三星集團為首的5大企業，佔比就達40%，數據反映南韓的經濟命脈高度集中在大財閥手上。

該5大企業集團，分別為三星集團，去年銷售額為331.8萬億韓圜，在GDP中佔13%；現代汽車集團為279.8萬億韓圜，佔11%；SK集團為205.9萬億韓圜，佔8.1%。餘下LG集團和樂天集團的總銷售額亦合共達207.5萬億韓圜。

南韓大企業在GDP高度集中現象由來已久，各屆政府對此有不同取態，有的將其視為需要整頓的「結構性問題」，有的則認為是支撐經濟的「中堅力量」。例如前總統文在寅2017年執政以來，推動共生型經濟生態，大企業銷售額佔GDP的比重從2018年的70.9%逐步降至2019年的68.7%、2020年的65.3%。惟在新冠疫情3年期間又再回升至2022年最高85.2%。

亞開行：高關稅讓亞洲更強 至於目前美國高關稅帶來的不確定會否又令佔比上升，仍有待觀察。不過，亞洲開發銀行行長神田真人認為，美國新關稅是讓亞洲各國經濟更加強勁的好機會，他期待各國通過實施支撐企業開展業務的經濟政策，以及尋求貿易對象多元化，構建強勁且開放的經濟。

他又稱，與過去發生亞洲貨幣危機之際相比，亞洲各國的抵禦能力大幅提高，但考慮到目前正處於前所未有的不確定性之中，各國不要滿足現狀。