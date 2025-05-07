印度金儲半年多24噸 佔外儲11.7%

國際地緣政局不穩疊加通脹升溫，近年全球各國央行均大手增持黃金，屬新興市場的印度央行也不例外。印度央行發表半年度外匯儲備報告，提及截至今年3月底，央行持有黃金879.59公噸，較去年9月底的854.73公噸，增加24.86公噸，其中511.99公噸於國內持有，348.62公噸存放在英倫銀行及國際清算銀行（BIS），另有18.98公噸以黃金存款形式持有。

至於按美元價值計算，黃金佔印度央行外匯儲備的佔比持續上升，截至今年3月底黃金佔比上升至11.7%，較去年9月底增加2.38個百分點，更較2021年3月底大幅增加5.83個百分點。

金價周一繼續上揚，現貨金升1.15%，每安士報3,372美元。Gabelli黃金基金副投資組合經理Chris Mancini認為，隨着金價上揚，金礦業板塊的價值與增長潛力只是時間問題，又指現在持有礦業公司股票是最好的策略，因該產業被極度低估。他又指，目前上述公司正產生大量自由現金流且派發股息，金價一旦長期維持3,000美元以上，金礦股就是投資選擇。

油價彈2% 瑞銀嗌買中石油 轉看近日屢試低位的國際油價，昨日止跌回穩反彈逾2%，紐約期油和布蘭特期油分別報58.45美元和61.59美元一桶。美國總統特朗普近日提及，油價下跌變相帶挈美國、俄羅斯和烏克蘭等國有利和解，因各國均希望結束俄烏戰事。