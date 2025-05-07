Palantir上調業績指引 股價曾瀉近14%

以協助美軍擊殺拉登揚名、大數據和人工智能（AI）概念兼備的美國軟件公司Palantir，市值早已超越所有軍工股，截至周一放榜前，股價更從上月大冧市時觸及的低位累飆87.18%。然而，其市盈率高達200倍、冠絕納指成分股，所謂高處不勝寒，即使公司上調今年業績指引，股價周二早段照瀉13.83%。

Palantir上月從低位爆升一大催化劑是與北約合作，但其實民用需求也很旺盛，現把今年美國商用收入增長指引由最少54%，提升到最少68%。

如是者，今年收入指引提升到38.9億至39.02億美元，以中間值計，收入增長預測由30.83%升至35.96%；經調整經營溢利指引亦提高到介乎17.11億至17.23億美元，以中間值計，今年增長52.2%。

Palantir以「狼吞虎嚥」（Ravenous）形容市場對AI軟件的需求，行政總裁卡普稱業績增速超乎預期，「美國的再工業化正發生在我們軟件（使用量）上」。頗為敵視中國的技術總監桑卡爾於分析員會議上提到，美軍對AI系統Maven的使用量翻了一倍。

上季經調整純利26億 截至3月底止季度，該公司收入按年增長39.33%至8.83億美元，撇除股份薪酬開支等項目的經調整純利按年飆97.12%至3.34億美元（約26.05億港元）。期內，美國收入飆約55%至6.28億美元，來自政府（包括軍方）的生意額升約45%至3.73億美元，來自民間的生意額升71%至2.55億美元；斬獲139份價值最少100萬美元的合約，其中31單超過1,000萬美元。

另邊廂，國際商業機器（IBM）與甲骨文宣布雙方合作擴展至先進AI智能體（AI Agent）和混合雲。