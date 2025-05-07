高盛改口 美經濟低估

料今季升2.4% 道指早段跌459 儘管美國總統特朗普要「重新平衡」外貿的決心絕非甚麼不確定性，其政策執行仍帶來很多困擾市場不確定性，連投行對美國經濟的展望也莫衷一是。早前彈弓手調整美國經濟衰退機率預測的高盛，如今宣稱美國國內生產總值（GDP）被嚴重低估，更將今季GDP增長預測由負0.3%，調高至2.4%。

美3月貿赤飆逾倍 超預期 上季美國GDP之所以按季倒退，造成特朗普一上台就「熄火」的現象，原因是進口急升，應該是外國紛紛趁特朗普加關稅前把貨運到美國。剛好3月份美國外貿數據出爐，赤字按年飆1.05倍至1,404.98億美元，超預期。

其中，進口商品貨值按年升31.17%至3,467.52億美元，來自中國的商品貨值按年跌1.86%至293.84億美元，佔比降2.85個百分點至8.47%；來自墨西哥的按年升15.44%；來自越南、馬來西亞、泰國的則分別按年飆48.28%、36.74%、39.63%。

高盛經濟師哈哲思仍預測美國有45%機會陷於衰退，但相信統計上季GDP的時候計漏很多庫存和消費支出；即使國內最終銷售的增速之後難免有所減慢，庫存投資仍會保持穩健，所以美國今季經濟增長也不會太差。早前揚言投資者在最壞情況會全面撤出美國資產的德意志銀行，現在稱「拋售美元資產」的敍事可能已經達到頂峰，市場對美元、美國資產，乃至消費的恐慌可能被誇大。

比起這些投行朝令夕改，富國銀行對於美股的信心則堅定得多，維持標指今年底目標於7,007點，比周一收市高24%，預期美國總統特朗普不會像之前那樣「戰鬥格」，且會推動承諾過的減稅，而不停被他敲打的聯儲局也會減息，「不確定性最不確定的階段已過。」

Mattel警告關稅令美捱貴貨 聯儲局開始議息，美股周二早段受壓，道指曾跌459點，報40,759點；標指曾跌64點，報5,586點；以科技股為主的納指曾跌251點，報17,592點。

不過，儘管特朗普宣稱「美國人買少兩個公仔不會活不下去」，生產芭比（Barbie）玩偶和紙牌遊戲UNO的美國玩具巨頭美泰（Mattel）撤回業績指引，原因是關稅戰下宏觀經濟環境可能驟變，消費者開支實在難料，但警告關稅會令美國消費捱貴貨。

企業消息方面，蘋果公司（Apple Inc.）周一發行4筆合共45億美元的債券，為兩年來首度發債，3年期和10年期分別獲超購0.9倍和1.6倍，亮點在於本次發債年期最長的部分——10年期，定價為同年期國債孳息率高0.5厘，比起兩年次的息差0.8厘顯著收窄。Apple股價周二早段跌0.94%。

另外，上月撤出香港的外賣平台Deliveroo獲美國同業DoorDash以29億英鎊（約299.68億港元）的價值收購，DoorDash股價曾瀉9.07%。

券商對美國經濟及資產評論