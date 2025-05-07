美夥伴貿談前或推升亞幣

美元在聯儲局議息會議前腳軟，衡量美元兌6種主要貨幣的美匯指數昨日從高位100.1反覆下跌至最低99.5，並大部分時間維持約99.7水平。華僑銀行發表報告表示，市場猜測美國的貿易夥伴在貿易談判前推動貨幣升值，亞太區貨幣兌每美元急升，美匯指數繼續在區間內波動。其中新台幣兌每美元過去兩個交易日升值超過7%。

該行預料，短期內市場關注中美貿易對話，以及貿易協議的進展，當中美國可能會率先與印度達成協議，或有助改善市場風險情緒。在此背景下，料支持周期性貨幣反彈，以及支撐歐元、英鎊等主要貨幣。

星展銀行（香港）每周外匯展望中亦指出，美元已超賣，在截至4月29日已經連續第二周錄得淨短倉。這為美匯指數於98至99找到支持。建議市場密切關注聯儲局議息會議，以及中美關稅談判的相關消息。

新台幣曾回吐3.7% 該行又謂，美匯近期反彈至100上方，主因中美關稅戰出現緩和迹象，以及多間美國科企首季業績做好，在市場情緒改善的情況下，4月表現優異的避險資產，於5月伊始回吐部分漲幅。例如金價一度跌至每安士3,202美元，短期需要關注的支持位為3,220美元、3,160美元和3,103美元。

新台幣兌每美元周一勁升逾4%後，昨日顯著回吐，盤中低見30.301，跌3.71%。上周四至昨日計，新台幣兌每港元則累漲近6%。台灣的央行表示，這幾年央行每天都有進場調節。外匯局局長蔡烱民更指，以今年的市場來看，央行已經感受到市場恢復到比較穩定的情況，這波新台幣升值預期心理大致消化完畢，事實上昨日就差不多了。