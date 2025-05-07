24%港人計劃今年獨遊 逾半望增預算

全球數碼旅遊平台Booking.com公布今年最新旅遊趨勢調查，結果顯示獨自旅遊的趨勢正在香港迅速興起，24%香港旅客計劃今年至少獨遊一次，較全球平均水平的18%為高。

Z世代最熱衷 佔達35% 其中，Z世代（18至27歲）最熱衷於獨遊，多達35%渴望展開獨自冒險之旅，反映對獨立探索與自我成長的追求。

調查指出，近三成香港旅客在去年的外遊日數介乎5至9天，亦有23%旅客的行程長達14天。有22%香港旅客選擇獨自出遊，主要原因當中，59%旅客希望自由規劃行程，遠高於全球平均的38%，而Z世代更達69%；38%旅客期望擁有進行自我反思的獨處時間；31%旅客不願受他人行程限制，其中男性旅客比例較高，有達36%。

獨遊於今年將變得更受歡迎，其中61%獨遊旅客表示將計劃國際旅行，59%表示會以放鬆身心為主要目的，明顯高於全球平均的49%，特別是千禧世代（29至44歲），更傾向休閒療愈型旅行。

Booking.com台灣及香港區域經理詹雅伃表示，獨遊讓旅客擁有無比的自主權，因此愈來愈多受旅客歡迎。香港獨遊旅客正積極按自己的步伐去探索不同地方文化，穿梭於繁華都市或擁抱恬靜自然。展望今年，54%香港獨遊旅客計劃增加旅遊預算，包括在旅途中的活動和美食開支、增加旅遊次數，以及探索更遠的目的地。

獨遊旅客在選擇目的地時，最重視安全（59%）、當地美食（41%）和宜人天氣（40%）。綜合以上考量，Booking.com推介獨遊目的地包括日本東京、泰國蘇梅島、澳洲拜倫灣、越南會安及葡萄牙里斯本。