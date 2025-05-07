福特冀關稅對成本影響減至117億

美國汽車大廠福特（Ford）今年第一季業績勝預期，但預計進口汽車成品、鋼鋁材及零部件方面的關稅，將令今年整體成本增加25億美元（約195億港元），故撤回此前刊出的全年財政指引，但強調會透過調整供應鏈，將成本影響控制在15億美元（約117億港元）。該股在美股周二早段曾升3.04%。

首季少賺63% 暫停財務指引 福特首季總收入按年下降5%至407億美元，淨利潤按年下降63.7%至4.71億美元。該企稱，暫停今年財務指引的原因，包括近期市場風險，尤其是全產業供應鏈中斷可能影響生產，以及美國未來可能加徵或提高關稅，以及如報復性關稅等其他潛在影響。

首季福特汽車收入374.2億美元，高於市場預期的362.1億美元；經調整每股盈利14美仙，高於預期的兩美仙。集團首席財務官Sherry House表示，關稅的影響主要體現於進口車和汽車零件；預計美國汽車業銷量約為1,550萬輛，與關稅前的初步預期相比下降50萬輛。事實上，集團已採取措施降低關稅成本，包括停止美國對華出口、調整中國製造的進口及其他物流變化等。

除調整供應鏈，福特正積極採取行動應對關稅挑戰，包括提供員工價優惠至6月2日以刺激銷售。美國宣布對進口汽車加徵25%關稅的措施在4月3日生效，對關鍵汽車零部件加徵25%關稅在5月3日生效。然而，隨着關稅持續影響供應鏈與市場需求，汽車產業正面臨價格上漲與銷售下滑的雙重打擊，未來盈利前景仍充滿變數。在撤回今年財政指引前，該企原預計今年經營溢利在70億至85億美元。