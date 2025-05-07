寧德通過上市聆訊 傳覓78億貸款

稱霸全球車用電池、已在深圳上市的中國「電池王」寧德時代，已通過聯交所的上市聆訊，由美銀、中金、中信建投國際及摩根大通擔任聯席保薦人，據報昨日起啟動港股上市前針對國際投資者的分析師路演（PDIE），料最快5月初至中旬招股。此外，消息指寧德正尋求約10億美元（約78億港元）貸款，以應付印尼的投資，貸款期限或為5至7年，資金將用於支持寧德在印尼西爪哇省卡拉旺（Karawang）建設合營電池廠項目。

美銀摩通仍參與招股 其實，有關寧德在港上市的消息已炒作多時，如無意外最快本月在港上市，集資50億美元（約390億港元），有望成為本港4年來最大的首次公開招股（IPO）活動。此前，有指美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席4月去信美銀和摩根大通，要求兩大投行退出寧德的香港上市項目，皆因今年1月寧德已被列入涉軍企業黑名單，惟據寧德昨日發布香港的上市聆訊後文件顯示，美銀和摩通仍在保薦人名單之中。

目前，寧德的動力電池連續8年全球市佔率第一，儲能電池連續3年全球市佔率第一。初步招股資料顯示，截至去年底止，寧德在全球擁有13個電池生產基地，當中11個位於內地，兩個位於德國圖林根及匈牙利德布勒森，另正推進與Stellantis N.V.合資的西班牙工廠，以及印尼電池產業鏈項目建設及籌建。

是次寧德在港上市集資所得，擬用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設，該項目共分3期投建年產100GWh（吉瓦時）電池生產線，總投資金額預計不超過73億歐元，總建設期預計不超過64個月，首兩期產能分別為34GWh及38GWh，生產的電池供應歐洲車企等海外客戶。