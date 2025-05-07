奇瑞擬港掛牌籌117億 美投行缺席

電動車故障率僅油車40% 中企集資擴產 中國在全球電動車發展方面佔據優勢，外資傳統車企都在捱打。美國特朗普政府試圖放慢新能源車應用步伐，並施以關稅以打擊中國車企的競爭力。不過，德國機構的最新研究顯示，電動車故障率顯著低於傳統燃油車，耐久性優勢確立，反映美國所出的關稅牌，亦難以扭轉全球汽車電動化大趨勢。事實是，各大中資車企都積極籌集資金擴展海外生產線，搶佔海外市場份額，預示這場中美汽車戰將會愈演愈烈！

外媒引述歐洲最大道路救援組織德國汽車俱樂部（ADAC）最新研究指出，電動車故障率顯著低於傳統燃油車。該機構基於2020至2022年註冊的159款車型、涵蓋360萬次救援數據的分析表明，電動車平均每千輛僅發生4.2次故障，而同齡燃油車故障率高達10.4次，差距達2.5倍。可見電動車正逐步擺脫「脆弱科技產品」的偏見，展現出超越燃油車的可靠性。

整體而言，該機構預期，電動車耐久性優勢或隨時間擴大，但同時提醒電動車維護需關注低壓電池狀態，並強化輪胎等零件管理。電動車發展一片大好，難怪一直否定電動車的日本豐田都接受現實，在中國設廠生產電動車。

中金華泰廣發包攬奇瑞IPO 企業消息方面，外媒引述消息指，與華為合作電動車品牌「智界」、已向聯交所提交上市申請的內地汽車生產商奇瑞汽車（Chery Auto），預計將集資約15億美元（約117億港元）。奇瑞始創於1997年，旗下有5大品牌包括主品牌「奇瑞」、「捷途」、「星途」、「iCAR」和「智界」；去年銷售260.4萬輛車，按年多38%，創歷史新高。

另一與華為合作造車的賽力斯公布，今年4月新能源車產量34,283輛，按年增32.03%；銷量31,488輛，按年增12.99%，其中賽力斯汽車銷量27,203輛，按年增9.35%。

小米將於本月27日公布首季業績，多家券商為其季績把脈，其中華泰證券預期，小米首季淨利潤按年增47%，維持目標價於71.2元；另招銀國際及富瑞將小米目標價分別上調至59.99元及69.5元。小米昨收報51.55元，跌2.91%。

券商對小米最新目標價 小米股價近月走勢