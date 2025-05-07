滬綜越3300關 人幣做好

內地A股於五一長假期過後復市顯著上揚，滬綜指和深成指收市分別重返3,300點和一萬點大關，同樣是4月3日以來首次。其中，滬綜指昨日升1.13%或37點，報3,316點；深成指升1.84%或182點，報10,082點，兩市總成交合計逾1.34萬億元（人民幣‧下同），氣氛熾熱，交投暢旺。

板塊方面，華為概念、鴻蒙概念均全線爆發，有指華為鴻蒙個人電腦今個月正式開售，所以看好相關作業系統率先破局。此外，昨日房地產、汽車製造、金融股等板塊同樣向上。

美團旅行發布五一假期吃喝玩樂消費洞察報告，指在味蕾遊、演出遊、趕海遊、奔縣遊等多樣玩法推動下，今年文旅熱度創近3年新高，文旅訂單較2023年同期增長30%。其中，「詩畫江南」浙江桐廬縣、「長詩聖地」安徽懷寧縣、「皖北江南」安徽鳳台縣、「上梅古鎮、蚩尤故里」湖南新化縣均成為民眾尋找「鬆弛感」的熱門之選。

人行淨回籠6820億 同日中國人民銀行公布，以固定利率、數量招標方式開展4,050億元7天期逆回購操作，利率仍為1.5厘，投標量繼續與中標量相同。

由於跨月之後的逆回購操作量下降，據此計算，公開市場單日轉為淨回籠，規模達6,820億元，創2月初以來新高。

人民幣中間價則連升6日兼創一個月新高，昨日報7.2008，較上個交易日升6點子，離岸價兌每美元曾漲至7.2002，另在岸人民幣兌每美元下午4點半收報7.2169，較上個交易日官方收盤價漲463點子，並較上日夜盤收盤漲464點子。