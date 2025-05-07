華預告救市措施助經濟保5

適逢內地服務業的樂觀情緒降至歷史第二低，中國人民銀行、國家金融監督管理總局和中國證監會，亦即去年9月24日以減息降準兼「放貸托股市」來拯救經濟的「三劍俠」預告，今晨將會主持新聞發布會，介紹「一籃子金融政策支持穩市場穩預期」的有關情況。財政部長藍佛安在亞洲開發銀行（ADB）的年會上表示，中國會採取「更加積極有為的宏觀政策」，有信心實現今年5%左右的增長目標。

財新服務業PMI創7個月低 關稅戰對內地經濟的衝擊可謂迫在眉睫。反映中小企經營的財新中國服務業採購經理指數（PMI），4月份跌1.2個百分點至50.7，為去年9月之後的7個月新低。其中，經營預期信心為僅次於新冠疫情開始全面爆發的2020年2月之後第二差，跟製造業創史上第三低互相「輝映」。

編纂數據的機構表示，回顧4月份，關稅屢變干擾貨物貿易，新接業務總量的增速降至28個月最低，即是一下子重回疫情末期，就算有旅遊業增長的貢獻，新增出口業務量的增速也只是輕微。

此外，出於成本考慮，內地服務業企業連續兩個月壓縮用工規模。儘管中央多番強調希望整治「內捲」，上月服務業企業仍然連續3個月降低平均銷售價格，原因是市場競爭加劇，商家普遍提供折扣和減價優惠，以支持銷售。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，企業和居民樂觀預期不夠，培育內需難度增加，持續進行的中美關稅博弈，對內地經濟的負面影響將於今年第二、三季度逐步顯示，政策應「適度靠前發力」。

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃表示，一直呼籲中國擺脫出口導向型經濟增長模式，改為由消費來推動，並要擁抱服務業作為經濟增長的重要驅動力，減少政府在經濟中的角色。她又說，美國對中國貨加徵關稅會令中國出口需求急劇下降，中國將面臨通縮壓力。