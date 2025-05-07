科企專線面世 特專生科商准保密申上市

「科企專線」旨在幫助有意來港上市的特專科及生科公司，在提交正式的上市申請之前理解適用的《上市規則》及進行相關的上市籌備工作。

另外，「科企專線」由具備相關經驗（即審批《主板上市規則》第18C章及18A章上市申請及為之提供指引）的專業團隊領銜；會接觸潛在申請人，深入了解其公司業務並幫助其理解《上市規則》的要求；就上市資格及合適性提供指引，例如核心產品要求、是否接受其他生物科技產品及/或不同藥監機構監管的臨床試驗、資深投資者的資格及獨立性、特專科技行業可接納領域，以及接納當前範圍以外其他新領域/行業為特專科技行業的考慮因素。這類申請人可就與《上市規則》有關的具體問題，與聯交所探討並尋求初步指引。

自動符合同股不同權 港交所上市主管伍潔鏇指，「科企專線」在這些企業籌備上市的早期階段為其解答關鍵問題，助其更清楚地了解並滿足相關上市規定，協助其更有效率地籌備上市。證監會企業融資部執行董事戴霖稱，證監會支持設立「科企專線」及允許以保密形式提交上市申請，以鞏固香港作為新興及創新公司首選上市平台的地位。

此外，聯交所已更新《新上市申請人指南》，以說明這兩類公司在採用不同投票權架構上市時，將被聯交所視為已滿足《主板上市規則》第8A章所列的創新產業公司規定及外界認可規定。

特專科及生科公司一般處於早期發展階段或產品尚未商業化的階段。過早或長期披露公司的營運策略、專有技術或上市計劃，或會為這些公司帶來過高風險。