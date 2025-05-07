摩通削滙控盈測目標價 憂關稅影響

摩通解釋，之所以降低滙控目標價，是因為該行下調了滙控2026至2027財年每股盈利預測2至3%；又認為雖然滙控第一季業績強勁，惟收入仍有可能受關稅影響，意味內地刺激經濟政策措施的抵銷作用有限。總體而言，該行預計滙控於2025財年有形股東權益回報（ROTE）為15%，未來下降至約14%，總收益率則為11%。

交行前景看法分歧 華泰證券發表研究報告指，交行今個財年首季度歸母企淨利潤、營收、撥備前利潤（PPOP），分別按年增加1.5%、減少1%及減少4.5%，關注點包括資產擴張提速、不良率按季下行等，維持其H股「買入」評級，目標價由9.07元上調至9.94元。

滙豐環球研究認為，交行成本增速高於同行且貸款損失儲備減少，且隨着該行向中國財政部及相關實體進行融資，即將到來的資金注入會稀釋每股盈利及股息，所以將交行目標價由6.6元下調至6.3元，評級維持「持有」。