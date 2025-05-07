外匯基金季賺672億 美元仍屬主要儲備

受惠債券投資收益理想，外匯基金首季賺672億元，按季轉虧為盈。金融管理局總裁余偉文表示，現時投資前景未明，第二季市況大幅波動，往後要視乎關稅戰的發展，因此預測本季外匯基金表現仍言之尚早，但強調未來一段時間，美元仍會是最主要的儲備資產。

余偉文稱，4月份投資市場急挫，雖則其後慢慢回升，但今季外匯基金投資表現仍要觀察關稅戰接下來的進展，例如中美之間會否有貿易談判、關稅戰會否令美國經濟放慢甚至出現衰退、美國通脹會否上升，上述情況均會影響聯儲局決定息口走向，繼而影響金融市場的波動性。

債券收益飆2.5倍 外匯基金第一季投資收益主要來自債券，賺406億元，按季飆2.5倍。余偉文解釋，債券收益有來自很穩定的利息收入，另一方面亦有債價的收益，由於首季美國國債孳息率微跌，導致債價微升。

期內，港股及外匯收益分別為164億元和130億元，均按季轉虧為盈。其他股票則轉蝕28億元。外匯基金支付予財政儲備存款與香港特區政府基金及法定組織存款的息率為4.4厘，相關費用分別為45億元及42億元。

關稅戰下中美關係愈趨緊張，美元資產亦變得十分波動，被問及外匯基金會否下調美元資產佔比時，他稱，早在10多年前，外匯基金已走多元化路線，逐步投資新興市場資產，亦進軍投資私募基金、房地產市場，以爭取提高長期回報，減低短期波動。截至去年底，外匯基金所持有美元資產佔比由往年的逾90%，縮減至79.1%。

擬降投資組合波動 聯匯制度下，外匯基金有大約一半資產為「支持組合」，以維持港元穩定，全部是短期、流動性高的美元資產，強調相關安排「不會變」。另一半的「投資組合」資產配置則較為多元化，資產分散布置歐元、英鎊、人民幣、日圓等，冀增加長期且穩定的回報，並減少一些短期波動；金管局每年都會做配置分析及決定。

余偉文稱，現時美債仍是流通性最高的資產，而各央行儲備亦有近七成是美元計價，即使分散投資亦需要時間，預計未來一段時間美元仍會是最主要的儲備資產。

外匯基金投資盈虧