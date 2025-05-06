宏觀視野：貿易戰料助長全球去美元化

近期關稅議題稍為緩和，讓市場憧憬美國與多國的關稅問題有望迎來曙光，股市從低位顯著反彈，惟預期及後仍有機會再試低位，或呈現上落市格局，建議不宜過分進取。

美元面臨信心喪失的危機，近期美匯指數曾跌至3年新低，這表明美元正在失去其儲備貨幣的吸引力，在關稅影響下，美國應該就美元霸權正在減弱所出現的問題作好部署。一直以來，美元擁有全球儲備貨幣的地位，但近期外界已開始討論美元是否會被取代。

有迹象顯示，某些貿易通道已正在「去美元化」，外資也開始減持美債及美元資產，代表市場認為此次貿易戰對經濟影響深遠。黃金價格早前持續飆高，更屢創歷史新高，近期雖稍為回落，但市場已開始分散投資，以黃金作為避險工具。

伺機布局電動車龍頭 此外，在貿易戰的陰霾下，電動車產業相關股份的股價也從高位下挫不少，全球領先的電動車製造商特斯拉（Tesla）更受重挫，不僅是因為其汽車在全球多地第一季交車量下跌，讓第一季財報未達市場預期，加上其行政總裁馬斯克加入政府效率部（DOGE）協助裁員，也引起激烈的民憤，直接影響汽車銷量及股東不滿，讓股價插水式下跌。直到最近馬斯克宣布將回歸公司，以及美國政府釋出對電動車發展的利好消息，該股才從低位反彈，也帶動電動車產業的交易所買賣基金（ETF）回升。

事實上，要掌握未來新領域的產業發展，電動車是不可或缺的投資。在配置上，除鎖定科技及人工智能（AI）股份，建議布局全球電動車龍頭企業，包括內地電動車企。

特斯拉的業務已不限於電動車領域，正朝向智能機械人領域發展，持續突破AI發展界限，並且應用落地推進，預期後續將可帶動產業走出陰霾。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊