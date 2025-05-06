新盤概況：SIERRA SEA特色戶雙破頂
大型新盤熱賣推動下，過去3天假期市況暢旺，市場共錄逾400宗一手成交。新鴻基地產(00016)西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA銷情持續熾熱，繼過去的周六即日沽清次輪發售的288伙價單單位，昨再招標連沽8伙，有特色單位售價及呎價雙破頂。
該集團副董事總經理雷霆表示，項目至今累售624伙，套現逾30億元，日前加推的新一張價單共110伙，折實平均呎價約12,038元。新地代理執行董事陳漢麟稱，SIERRA SEA於周三盡推最後150伙發售，價單形式銷售128伙，其中18伙舊價單單位加價約1.5%，昨晚並截止認購登記。
他又指，該盤日前次輪銷售錄得70組大手買家購入兩伙或以上，而昨日招標售出的單位，成交總額逾一億元；上述雙破頂個案為5座33樓C室，實用面積997方呎，附設276方呎平台，以及764方呎天台，成交價2,020萬元，呎價約20,261元。
滙都1025伙全數沽清
此外，泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都項目，在剛過去周六沽出最後兩伙。集團執行董事關堡林表示，包括滙都I第3座12樓A10室，實用面積442方呎，售價522.14萬元，呎價約11,813元，整個滙都項目1,025伙全數沽清。
另一個新界西北樓盤亦有不俗銷情，路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，過去3天假期錄11宗成交，包括昨日連沽5伙，涉及一房至兩房間隔，售價由367.24萬至425.74萬元，單日套現逾1,932萬元。
市區新盤方面，其士國際(00025)與市建局合作的旺角傲寓，於上周修訂單價增加折扣，項目在過去周六單日沽17伙，售價453.6萬至539萬元，涉及成交金額合共8,416.3萬元。
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