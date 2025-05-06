新盤概況：SIERRA SEA特色戶雙破頂

該集團副董事總經理雷霆表示，項目至今累售624伙，套現逾30億元，日前加推的新一張價單共110伙，折實平均呎價約12,038元。新地代理執行董事陳漢麟稱，SIERRA SEA於周三盡推最後150伙發售，價單形式銷售128伙，其中18伙舊價單單位加價約1.5%，昨晚並截止認購登記。

他又指，該盤日前次輪銷售錄得70組大手買家購入兩伙或以上，而昨日招標售出的單位，成交總額逾一億元；上述雙破頂個案為5座33樓C室，實用面積997方呎，附設276方呎平台，以及764方呎天台，成交價2,020萬元，呎價約20,261元。